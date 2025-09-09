Açık 19.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 09.09.2025 09:52

Niğde'de otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Niğde'de tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Niğde'de otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

 

Kaza, saat 07.30 sıralarında, Niğde-Adana kara yolu Sazlıca mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri henüz belirlenemeyen otomobil, tıra arkadan çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, hurdaya dönen otomobildeki 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 3 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ölenlerin cenazesi ise yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

TIR şoförünün gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ETİKETLER
Niğde Trafik Kazası
Sıradaki Haber
İstanbul'daki yasa dışı bahis operasyonu: 89 gözaltı kararı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:28
Hububat ihracatı 8 ayda 8 milyar doları aştı
10:26
Davetsiz gittikleri düğünde 60 bin dolar çalan 2 kişi gözaltına alındı
10:24
Altının gramı 4 bin 840 liradan işlem görüyor
10:22
YEKA GES ve RES yarışma başvurularının tarihleri belli oldu
10:20
Dünya’ya en çok benzeyen gezegen 40 ışık yılı uzakta bulundu
10:18
TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak
Soykırımcı İsrail ordusu hapisteki Filistinlinin Batı Şeria'daki evini yıktı
Soykırımcı İsrail ordusu hapisteki Filistinlinin Batı Şeria'daki evini yıktı
FOTO FOKUS
İzmir'in kurtuluşunun 103. yılı
İzmir'in kurtuluşunun 103. yılı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ