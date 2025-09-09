Niğde'de otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Kaza, saat 07.30 sıralarında, Niğde-Adana kara yolu Sazlıca mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri henüz belirlenemeyen otomobil, tıra arkadan çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, hurdaya dönen otomobildeki 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 3 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ölenlerin cenazesi ise yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

TIR şoförünün gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.