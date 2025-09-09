Açık 19.6ºC Ankara
AA 09.09.2025 09:32

İstanbul'daki yasa dışı bahis operasyonu: 89 gözaltı kararı

İstanbul'da, bahis sitelerine entegre panel sistemin kurulu olduğu yasa dışı finans evlerinde bahis oynatılmasına ilişkin 89 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul'daki yasa dışı bahis operasyonu: 89 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı bahis suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda Esenyurt başta olmak üzere kentte farklı ilçelerde yasa dışı bahis gruplarının olduğu belirlendi.

Çalışmalarda, şüphelilerin üçüncü kişiler adına açtırdıkları banka hesapları üzerinden para akışını sağlamaya yönelik bahis sitelerine entegre panel sistemi kullandıkları, bu sistemin de kurulu olduğu lüks rezidanslarda faaliyet gösteren 5 "yasa dışı finans evi" tespit edildi.

5 milyar liralık işlem hacmi

Yapılan teknik ve fiziki takip ile saha çalışmasında, şüphelilerin finans evlerini aktif olarak kullandıklarına dair suç görüşmeleri belirlenirken, finansal analiz çalışmasında da şüphelilerin 5 milyar lira işlem hacminin olduğu anlaşıldı.

Çalışmalar sonucunda 81'i İstanbul'da olmak üzere 89 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekiplerince, İstanbul, Sakarya, Zonguldak, İzmir, Kocaeli, Muş ve Çanakkale'de şüphelileri yakalamaya yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ekiplerin, şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

