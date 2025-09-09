Açık 19.6ºC Ankara
TRT SPOR 09.09.2025 09:25

12 Dev Adam'ın kritik Polonya maçı TRT 1'de

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda (EuroBasket 2025) yarı finale çıkmak için parkeye çıkıyor. 12 Dev Adam, çeyrek final mücadelesinde Polonya ile karşı karşıya gelecek. Bugün saat 17.00’de başlayacak karşılaşma, TRT 1’den naklen yayınlanacak.

12 Dev Adam'ın kritik Polonya maçı TRT 1'de

A Milli Basketbol Takımımız, 2025 Avrupa Şampiyonası’nda (EuroBasket 2025) madalya yolunda kritik virajda.. Ay yıldızlılar, çeyrek finalde Polonya ile kozlarını paylaşacak.

Türkiye - Polonya çeyrek final maçı, saat 17.00’de başlayacak. Arena Riga’daki dev karşılaşma, TRT 1’den naklen yayınlanacak.

12 Dev Adam namağlup iki takımdan biri

Milli takımımız, turnuvada Almanya ile beraber namağlup iki takımdan biri. Kırmızı beyazlılar, ilk turda A Grubu’nu 5’te 5 yaparak lider tamamladı. Ergin Ataman’ın ekibi bu süreçte Letonya, Estonya, Çekya, Portekiz ve Sırbistan’ı mağlup etti.

Ay yıldızlılar, son 16 turunda ise İsveç ile karşılaştı. Zorlandığımız maçta 85-79 galip gelen milliler, adını son 8 takım arasına yazdırmayı başardı.

Alperen Şengün, İsveç maçında 24 sayı, 16 ribaund, 6 asistle öne çıkan oyuncumuz oldu. Shane Larkin de kritik anlarda hem savunma hem de hücum katkısıyla büyük katkı yaptı.

12 Dev Adam, bu sonuçla 2001 yılında oynadığı finalin ardından turnuvada ilk kez bir eleme maçında sahadan galibiyetle ayrıldı. Ay yıldızlılar, son olarak çift grup sistemiyle başlayan 2009 Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek finale yükselmişti.

Polonya çeyrek finale nasıl geldi?

Polonya ise ilk turda D Grubu’nda mücadele etti. Orta Avrupa ekibi, 3 galibiyet, 2 mağlubiyetle grubu ikinci sırada tamamladı. Polonya, son 16 turunda ise Bosna Hersek'i turnuvanın dışına itti.

Polonya’nın başında daha önce Beşiktaş’ta da görev alan Igor Milicic bulunuyor. Bahçeşehir Koleji’nde forma giyen Kaptan Mateuzs Ponitka ise takımın dikkat çeken ismi. Polonya, 2022 yılında son Avrupa Şampiyonası’nda yarı final oynamıştı.

