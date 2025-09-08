Parçalı Bulutlu 14.3ºC Ankara
AA 08.09.2025 22:16

Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle tedbiren tahliye edilen Çanakkale Fen Lisesi ile Çanakkale TOBB Sosyal Bilimler Lisesi'nde yarın eğitime devam edilecek.

Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Merkeze bağlı Çınarlı köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Dumanların yükselmesi üzerine bölgeye jandarma, emniyet, 112 Acil Sağlık ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri sevk edildi.

Fen Lisesi yurdunun çatısına sıçrayan alevlere ekipler müdahale etti.

Fen ile Sosyal Bilimler Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler, tedbir amaçlı tahliye edildi. Öğrencilerin bir kısmı aileleriyle, bir kısmı servislerle okuldan ayrıldı.

Toplumsal olaylara müdahale aracının (TOMA) da destek verdiği söndürme çalışmalarıyla yangın kontrol altına alındı.

Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun, Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ve İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, yangın sonrası okullarda incelemelerde bulundu.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, yangına 5 uçak, 5 helikopter, bir yangın yönetim helikopteri ile havadan, 8 arazöz, 9 su ikmal aracı, 9 pikap, bir ilk müdahale aracı, 3 iş makinesi ve 200 personelle karadan müdahale edildiğini belirtti.

Yangının Fen Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesi'ne yakın olması sebebiyle öğrencilerin tedbir amaçlı tahliye edildiğini kaydeden Toraman, saat 14.15 itibarıyla yangının tamamen kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Çanakkale Valiliği, N sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada ise Çınarlı köyünde başlayan orman yangını sonrası Çınarlı köyüne yakın konumda bulunan Çanakkale Fen Lisesi ile Çanakkale TOBB Sosyal Bilimler Lisesi'nde öğrenim gören öğrencilerin tedbiren tahliye edildiği hatırlatıldı.

İlgili birimlerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangının daha sonra tamamen söndürüldüğü belirtilen açıklamada, her iki okulda da yarın eğitim ve öğretim faaliyetlerine planlandığı şekilde devam edileceği bildirildi.

Çanakkale Orman Yangını
