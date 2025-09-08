Parçalı Bulutlu 14.9ºC Ankara
AA 08.09.2025 21:01

İzmir'de su kesintileri 9 Eylül'den itibaren 2 günde bir uygulanacak

İzmir'in merkez ilçelerinde 3 günde bir uygulanan planlı su kesintilerinin, yarından itibaren 2 günde bir yapılacağı bildirildi.

İzmir'de su kesintileri 9 Eylül'den itibaren 2 günde bir uygulanacak

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, kuraklık nedeniyle uygulanan ve 3 günde bir dönüşümlü devam eden planlı su kesintilerinin güncel su tüketim verileri göz önünde bulundurularak yeniden düzenlendiği belirtildi.

9 Eylül'den itibaren 2 günde bir olacak kesintilerin 23.00-05.00 arasında uygulanacağı bildirildi.

Yeni planın 2 ayrı bölge olarak tanımlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"1.Bölge: Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı, Gaziemir

2.Bölge: Konak, Karabağlar, Buca, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe"

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Su Kurulu, kentteki kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'tan itibaren 23.00 ile 05.00 saatlerinde kısmi su kesintileri uygulanacağını duyurmuştu.

İzmir Su Kesintisi
