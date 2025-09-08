Açık 13.5ºC Ankara
Türkiye
AA 08.09.2025 18:41

İzmir'de 2 polisin şehit olduğu silahlı saldırı soruşturmasında gözaltı sayısı 27 oldu

İzmir'in Balçova ilçesinde polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınanların sayısı 27'ye yükseldi.

İzmir'de 2 polisin şehit olduğu silahlı saldırı soruşturmasında gözaltı sayısı 27 oldu
[Fotograf: İHA]

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, 2 polisin şehit olduğu, 2'si polis 3 kişinin yaralandığı Balçova Polis Merkezi'ne yönelik silahlı saldırıyla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında gözaltı sayısı 27'ye ulaştı.

Soruşturma kapsamında yaralı olarak yakalanan saldırının faili 16 yaşındaki E.B, annesi A.B, babası N.B, iki arkadaşı A.K. ile D.Ş'nin yanı sıra İstanbul'da İran uyruklu K.N. (32), Ankara'da B.Y. ve C.T, Şanlıurfa'da M.A. gözaltına alınmıştı.

İstanbul İzmir Polis
