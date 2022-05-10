Haber Giriş: 10 Mayıs 2022 Salı 13:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de bir tırdan 4 milyon 950 bin makaron çıktı
[Fotoğraf: AA]
Niğde'de polis ekipleri bir tırda arama yaptı. Tırdan kaçak 4 milyon 950 bin dolu makaron ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde bir tırı durdurdu.
Aracın dorsesinde 4 milyon 950 bin dolu makaron bulundu.
Gözaltına alınan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Niğde Makaron Kaçakçılık
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