Haber Giriş: 10 Mayıs 2022 Salı 12:27Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Çöp kamyonunun otoyolda tehlikeli ilerleyişi kamerada
İstanbul'da otoyolda çöp kamyonunun sallanarak ilerlediği tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı.
İstanbul'da belediyeye ait çöp toplama kamyonunun trafikteki tehlikeli yolculuğu diğer sürücüler tarafından kaydedildi.
Orta şeritte ilerleyen çöp kamyonu bir sağa bir sola sallanarak ilerledi.
Hızla devam eden yolculuk aynı yolda ilerleyen sürücüleri şaşkına çevirdi.
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