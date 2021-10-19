Haber Giriş: 19 Ekim 2021 Salı 11:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de bir kamyondan 3 milyon 70 bin makaron çıktı
[Fotoğraf: AA]
Niğde'de bir kamyonda gümrük kaçağı 3 milyon 70 bin makaron ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine bir kamyonu durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 3 milyon 70 bin gümrük kaçağı makaron bulundu.
Gözaltına alınan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.
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