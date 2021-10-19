Sarıyer'de içi para dolu valizini unuttuğunu anlayan kişi, bindiği taksinin plaka ve durağını hatırlamayınca polise başvurdu.

Polis ekipleri çevredeki taksi duraklarını dolaşarak valizi aradı. Bagajdaki valizden haberi olmayan taksici ise mesaisi bitince durağa döndü. Bagajı açan taksici, içi para dolu valizi fark etti. Taksici polisi arayınca içinde yaklaşık 1 milyon 800 bin lira bulanan valiz sahibine ulaştırıldı.

Valizi teslim alan sahibi, "Çantamı kaybetmiştim. Arkadaşlar çantamı bulmuş. Eksiksiz bütün eşyalarım içinde. Tüm taksici arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu iyiliği yaptıkları için, kısa zamanda parayı buldular, kendilerine minnettarım" dedi.

"Sizin gibi insan kalmış mı?"

Taksi durağı yöneticisi Orhan Aydoğdu, olayı şöyle anlattı:

"Tutanakla parayı kendisine teslim ettim. Almancıymış. Adam kendini kaybetmiş bir durumdaydı. Parayı görünce ferahladı. Çok teşekkür etti. Yani 'Sizin gibi insan kalmış mı?' diye konuştu. Hatta bir miktar para teklif etti, almadım. Bizim taksilerde genelde böyle şeyler kalıyor. Arkadaşlar duyarlı olsun. Yani helal kazansın."