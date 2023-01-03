Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sabah erken saatlerde müdürlük binası önünde toplanıp, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu'nun talimatıyla "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik il genelinde 76 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 75 şüpheli gözaltına alınırken, narkotik köpeklerinin desteğiyle yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde, 3 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek, çok sayıda fişek, 2 pala, hassas terazi ile tarihi eser olduğu değerlendirilen 3 sikke ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Nevşehir'de, ilki 9 Eylül 2022'de düzenlenen "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 85 şüpheli gözaltına alınmış, 28'i tutuklanmıştı.