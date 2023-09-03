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Türkiye
AA 03.09.2023 23:22

Nevşehir'de sel: Suya kapılan çift yaşamını yitirdi

Nevşehir ve çevresinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış sele neden oldu. Sağanak, yollarda su birikintilerine neden oldu. Sele kapılan çift hayatını kaybetti.

Nevşehir'de sel: Suya kapılan çift yaşamını yitirdi
[Fotograf: AA]

Nevşehir kent merkezi ile bazı belde ve köylerde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Bazı cadde ve sokaklarda su baskınları meydana gelirken, tarım arazilerinde hasar oluştu.

Ürgüp ilçesinde caddelerden akan yağmur suyu zemin kattaki bazı ev ve iş yerlerini bastı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Belediye ekipleri gelen ihbarlara yetişebilmek için çaba harcadı.

Ekiplerin çalışmasını inceleyen Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "İlçemizde yoğun yağışla karşılaştık. Gelen tüm ihbarları ciddiyetle takip ediyoruz. Beledİyemizin imkanları çerçevesinde ekiplerimizle su baskınlarına karşı mücadele ediyoruz. Rabbim hepimizi büyük afetlerden esirgesin." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Gülşehir ilçesine bağlı Tuzköy Mahallesi'nde de aniden bastıran yağış nedeniyle bazı ev ve eklentilerini su bastı.

Sağanak, yollarda su birikintilerine neden oldu. Araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Araçla sele kapılıp hayatlarını kaybettiler

Gülşehir Yolu'nda, 62 yaşındaki Şevket Şimşek idaresindeki araç sele kapıldı.

Araç sürücüsü ile eşi Zöhre Şimşek, araçla birlikte kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yapılan çalışmada sel sularının sürüklediği aracı bulan ekipler, çiftin de araç içindeki cansız bedenlerine ulaştı.

Şimşek çiftinin cenazesi, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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