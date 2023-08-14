Parçalı Bulutlu 39.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 14.08.2023 14:36

Nevşehir'de hasta yakınları güvenlik görevlilerini darp etti

Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan iki hastanın yakınlarının, güvenlik personellerine saldırması güvenlik kameralarına yansıdı.

Merkeze bağlı İcik köyünde yüksekten düşme sonucu yaralanan iki kişi, dün akşam ambulansla kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bir süre sonra araçlarla geldikleri hastanede, acil servise girerek yakınlarını görmek isteyen yaklaşık 20 kişilik grup, güvenlik görevlilerince engellendi.

Güvenlik görevlileri ile hasta yakınları arasındaki sözlü tartışmanın büyümesiyle arbede yaşandı.

Hastane koridorlarında yaşanan arbedede 6 güvenlik görevlisi darbedildi.

Olay hastanenin güvelik kameralarınca da kaydedildi.

Öte yandan İl Sağlık Müdürü Rahim Ünlübay, yayımladığı kınama mesajında yasal işlemlerin başlatıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Nevşehir Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne yüksekten düşme sonucu gelen hastalara müdahale ederken, kırmızı alana girmeye çalışan hasta yakınlarına güvenlik personelimiz müdahale etmiş, çıkan arbede de 6 güvenlik personelimiz, hasta yakınları tarafından darbedilmiştir. Halkımıza her türlü şartta sağlık hizmeti sunmak için cansiperane görevlerini yapan sağlık çalışanlarımız ve güvenlik personelimize yapılan bu saldırı asla kabul edilemez. Güvenlik personelimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Personellerimize yönelik her türlü saldırıyı kınıyoruz."

ETİKETLER
Nevşehir
Sıradaki Haber
Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 43 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:54
Ankara'da fabrika yangını
15:51
İran: Dışişleri Bakanı Abdullahiyan yakında Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek
15:40
Galata Köprüsü'ndeki çalışma trafik yoğunluğunu artırdı
15:37
İran'da türbe saldırısıyla ilişkisi olduğu öne sürülen 8 kişi gözaltına alındı
15:44
Sudan'da çatışma sonrası ne olacak?
15:22
Aracın kasasında yolculuk eden tarım işçileri dereye düştü: 1kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı
İtalya'da Etna Yanardağı'nda hareketlilik
İtalya'da Etna Yanardağı'nda hareketlilik
FOTO FOKUS
Nevşehir'de hasta yakınları güvenlik görevlilerini darp etti
Nevşehir'de hasta yakınları güvenlik görevlilerini darp etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ