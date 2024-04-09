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Türkiye
DHA 09.04.2024 10:45

Nemrut'ta 6 metre karla mücadele devam ediyor

Tatvan'ın Nemrut Dağı'ndaki turistik yerlerden biri olan Nemrut Krater Gölü'ne ulaşım sağlayan yolda karla mücadele çalışması başlatıldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan, Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise ikinci büyük krater gölünün bulunduğu Nemrut Dağı'nda karla mücadele çalışması başlatıldı.

Nemrut'ta 6 metre karla mücadele devam ediyor

Özellikle vadilerde rüzgarın da etkisi ile kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu 13 kilometrelik yolun temizlenmesi için İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri 3 iş makinesi, 1 greyder ve 1 kar savurma ile çalışma yürütüyor.

Nemrut'ta 6 metre karla mücadele devam ediyor

İl Özel İdaresi Merkez Şantiye Şefi Nail Aşit, önemli bir turizm merkezi olan Nemrut Krater Gölü yolunun en kısa sürede açılması için yoğun bir çalışma başlattıklarını belirterek, "Yer yer 5-6 metreye ulaşan kar kalınlığı bulunmaktadır. Ülkemizin birçok yerinde denize girilirken, bizler bu bölgede karla mücadele çalışması yapıyoruz. Bayramın birinci ya da ikinci gününe kadar göle ulaşmayı hedefliyoruz. Nemrut Krater Gölü gerek yerli, gerekse yabancı turistler açısından çok önemli bir yer. İnşallah en kısa sürede yolu ulaşıma açacağız" dedi. 

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