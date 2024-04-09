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Türkiye
TRT Haber 09.04.2024 10:25

İstanbul trafiği 'bayram' etti

İstanbul'da yaşayan vatandaşların büyük çoğunluğunun Ramazan Bayramı tatili için il dışına çıkması, trafik yoğunluğu haritasını 'yeşile' boyadı.

İstanbul trafiği 'bayram' etti

9 günlük Ramazan Bayramı'nı fırsat bilen vatandaşlar, Cumartesi gününden itibaren il dışına çıkmaya başladı.

İstanbul'da yaşayanların en çok şikayet ettiği konuların başında gelen trafik yoğunluğu, bayram tatilinde yok denecek kadar azaldı.

Anadolu Yakası yüzde 2'ye kadar düştü

İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre kentte trafik yoğunluğu saat 10.30 itibarıyla yüzde 6'lara kadar düştü. Yoğunluğun, Anadolu Yakası'nda yüzde 2, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 9 olduğu görüldü.

Normal günlerde hafta içi sabah ve akşam saatlerinde, hafta sonları ise öğle saatlerinde trafik yoğunluğu nedeniyle büyük ölçüde kırmızı, hatta kimi zaman bordo renk olan yol haritası, Ramazan Bayramı öncesi "yeşil" renge büründü.

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