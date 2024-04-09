4 ilde DEAŞ'a "Bozdoğan-22" operasyonu: 14 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, cumhuriyet başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince Eskişehir, Gaziantep, Samsun ve Yalova’da DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak “Bozdoğan-22” operasyonları gerçekleştirildiğini açıkladı.

Operasyonlarda örgüt içerisinde faaliyet yürüten 14 şüpheli yakalandı.

Operasyonları gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik eden Yerlikaya paylaşımına, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; O da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmek" notunu düştü.