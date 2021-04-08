Haber Giriş: 8 Nisan 2021 Perşembe 09:48Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ne virüse ne polise aldırdılar: Okey oynamaya devam ettiler
[Fotoğraf: DHA]
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde koronavirüs tedbirlerine uymayarak kahvehanede okey oynayan 16 kişi suçüstü yakalandı. Polisin kimliklerini istemesine rağmen okey oynamayı bırakmayan kişilere para cezası kesildi.
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan bir kahvehanede kumar oynandığı ihbarını alan polis ekipleri adrese baskın düzenledi.
Kahvehaneye yapılan baskında, koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek okey oynayan 16 kişi suçüstü yakalandı.
Polis uyarısına aldırış etmeyip çaylarını yudumladılar
Yakalanan 16 kişi, polis ekiplerinin kimlikleri çıkarmaları yönündeki uyarısına rağmen oyun oynamaya ve çaylarını yudumlamaya devam ettiler.
Pandemi tedbirlerini ihlal ettikleri için 16 kişiye para cezası kesildi, işletme sahibi hakkında da idari işlem başlatıldı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
Sıradaki Haber
İstanbul'da sıcaklıklar 6 ila 10 derece azalacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz