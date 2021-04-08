Haber Giriş: 8 Nisan 2021 Perşembe 09:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da sıcaklıklar 6 ila 10 derece azalacak
[Fotoğraf: AA]
Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının bugünden itibaren 6 ila 10 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.
Bölgedeki yağışların genelde sağanak şeklinde olması bekleniyor. Trakya'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar öngörülüyor.
Bölgedeki hava sıcaklığının 6 ila 10 derece azalması, rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli esmesi bekleniyor.
Etiketler: Marmara Bölgesi Meteoroloji
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