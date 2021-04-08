Haber Giriş: 8 Nisan 2021 Perşembe 09:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de 56 sikke ve 7 tarihi obje ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 56 bronz sikke ve 7 metal obje ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, ekipler ilçede 2 şüphelinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı.
Takibe alınan şüphelilerin aracında, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 56 bronz sikke ve 7 metal obje bulundu.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Ele geçirilen sikke ve objeler, Mersin Müzesi yetkililerine teslim edildi.
Etiketler: Kaçakçılık Tarihi Eser
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