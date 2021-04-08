Haber Giriş: 8 Nisan 2021 Perşembe 08:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale’de 2 köy karantina altına alındı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Çanakkale'nin Biga ilçesinde koronovirüs tedbirleri kapsamında 2 köy karantina altına alındı.
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Mustafa Can başkanlığında toplandı.
Toplantıda, Danişment ve Kozçeşme köylerinde, COVID-19 vakalarında artış yaşanması üzerine, salgının yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla 10 günlük karantina uygulanmasına karar verildi.
Karantina nedeniyle jandarma ekipleri köyün girişlerinde önlem aldı.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Tedbirleri
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