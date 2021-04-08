Haber Giriş: 8 Nisan 2021 Perşembe 08:12Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İstanbul'da yağış etkili oldu
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da sabah saatlerinde yağışlı hava etkili olmaya başladı. Kent genelinde trafikte yoğunluk yaşandı. Yağmurun gün boyu etkili olması bekleniyor.
İstanbul'da beklenen yağışlı ve soğuk hava sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı.
Kentin birçok noktasında sağanak şeklinde etkili olan yağmur soğuk havanın etkisiyle vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Yağmura karşı önlemini alan vatandaşlar ise şemsiyeleri ile birlikte zor anlar yaşadı. Rüzgârın hızının şemsiyeleri uçurduğu görüldü.
[Fotoğraf: DHA]
Yağmurlu ve soğuk havanın bir süre boyunca İstanbul’da etkili olması bekleniyor. Trafikte de yoğunluk yaşandığı gözlendi.
Etiketler: İstanbul Yağış Hava Durumu Meteoroloji
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