Haber Giriş: 8 Nisan 2021 Perşembe 07:44Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kontrolden çıkan minibüs önce ağaca sonra direğe çarptı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvan minibüs önce aydınlatma direğine ardından da ağaca çarptı.
Kaza, saat 06.00 sıralarında Vişnezade Mahallesi, Dolmabahçe Caddesi'nde meydana geldi.
Sarıyer istikametinden, Eminönü istikametine seyir halindeki panelvan minibüsün sürücüsü, Dolmabahçe Sarayı önüne geldiğinde yağışlı havanında etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
[Fotoğraf: DHA]
Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği minibüs önce aydınlatma direğine ardından da kaldırımda bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağaç devrildi.
[Fotoğraf: DHA]
Kazada minibüste bulunan bir kişi hafif yaralanırken sürücü ise kazadan yara almadan kurtuldu.
Etiketler: İstanbul Trafik Trafik Kazası
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