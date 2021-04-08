Haber Giriş: 8 Nisan 2021 Perşembe 02:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 64 sığınmacı kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
İzmir açıklarında, Yunanistan sahil güvenlik ekiplerince Türk kara sularına itilerek ölüme terk edilen 64 sığınmacı kıyıya çıkarıldı.
Dikili açıklarında lastik bot içerisinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı botu yönlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 64 sığınmacı kurtarıldı.
Karaya çıkarılan sığınmacılar, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
Etiketler: Yunanistan Suriyeli Sığınmacı Düzensiz Göçmenler
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