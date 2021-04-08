Olay, akşam saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. 8 yaşındaki Zeynel Abidin Çelik, evlerinin önünde oyun oynarken kayboldu.

Çocuklarının kaybolduğunu fark eden aile, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Ekipler, Murat Nehri'nin de geçtiği mahallede arama ve kurtarma çalışması başlattı.

Nehirde yapılan çalışma sonucunda, kaybolduğu yerden yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Çelik'in cenazesi otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.