Haber Giriş: 8 Nisan 2021 Perşembe 03:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayıp çocuğun cesedi nehirde bulundu
[Fotoğraf: AA]
Ağrı'da evlerinin önünde oyun oynarken kaybolan 8 yaşındaki çocuğun cansız bedeni Murat Nehri'nde bulundu.
Olay, akşam saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. 8 yaşındaki Zeynel Abidin Çelik, evlerinin önünde oyun oynarken kayboldu.
Çocuklarının kaybolduğunu fark eden aile, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Ekipler, Murat Nehri'nin de geçtiği mahallede arama ve kurtarma çalışması başlattı.
Nehirde yapılan çalışma sonucunda, kaybolduğu yerden yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
Çelik'in cenazesi otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: AFAD
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