Haber Giriş: 8 Nisan 2021 Perşembe 02:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de otomobil tıra çarptı: 1 ölü
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Bornova ilçesinde seyir halindeki otomobil aynı istikamette giden tıra arkadan çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybetti.
İzmir Çevreyolu Bornova Işıkkent Kavşağı yakınlarında Melek Aslan idaresindeki otomobil sağ şeritte ilerleyen F.Ç. idaresindeki tırın dorsesine çarptı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Aslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde yolcu olarak bulunan Samet H. ise itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası
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