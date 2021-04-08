İzmir Çevreyolu Bornova Işıkkent Kavşağı yakınlarında Melek Aslan idaresindeki otomobil sağ şeritte ilerleyen F.Ç. idaresindeki tırın dorsesine çarptı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Aslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde yolcu olarak bulunan Samet H. ise itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.