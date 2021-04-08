Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Türkiye bir kez daha Marmara Bölgesi'nden başlayarak soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek.

İstanbul’da soğuk ve yağışlı hava sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. Kentin birçok noktasında sağanak şeklinde etkili olan yağmur, soğuk havanın da etkisiyle vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında

Yağışlar, batıda sağanak, Trakya'nın yüksek kesimleri ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek.

Cuma gününden itibaren ise İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da kar tekrar yüzünü gösterecek.

Sıcaklıklar önümüzdeki hafta başına kadar mevsim normallerinin altında seyredecek.

Haber: Cem Şükrü Yıldız