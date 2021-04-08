Haber Giriş: 8 Nisan 2021 Perşembe 09:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'nda kaza: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bir otomobilin kamyona çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Otoyolda trafik bir süre aksadı.
Anadolu Otoyolu'nda Ankara yönüne giden Samet Soylu idaresindeki otomobil, Dörtdivan gişeleri mevkisinde önünde seyreden Gökhan Tepe'nin kullandığı kamyona arkadan çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile aracındaki Simge ve Birgül Soylu yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Etiketler: Trafik Kazası
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