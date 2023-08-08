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Türkiye
AA 08.08.2023 15:09

Muş'ta iki köyün sakinleri arasındaki husumet barışla sonuçlandı

Muş'ta aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan iki köyün sakinleri barıştırıldı.

Muş'ta iki köyün sakinleri arasındaki husumet barışla sonuçlandı

Korkut ilçesine bağlı Kıryaka köyü ile Hasköy ilçesine bağlı Koç köyünde yaşayan vatandaşlar arasında bir yıl önce arazi anlaşmazlığı sonucu çıkan kavga husumete dönüştü.

Kanaat önderlerinin araya girmesiyle Kıryaka köyünde bir araya getirilen köylüler, el sıkışarak barıştı.

Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel, iki köy arasında arazi anlaşmazlığı sonucu başlayan husumetin sona erdirilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Karayel, "Olay büyümeden barışla sonuçlandı. Benzer olaylarda büyük acıların yaşandığını biliyoruz. Önemli olan olayların büyümemesidir. Husumetlerin barışla sonuçlanmasını temenni ediyorum." dedi.

Barış yemeği ile son bulan programa, Korkut Kaymakamı Ahmed Çelik, Korkut Belediye Başkanı Sami Pekbay, kanaat önderleri ve köylüler katıldı.

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