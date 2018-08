Muş'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, ilçenin Boylu ve Leylek köylerinde bir hafta "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği belirtildi. Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Varto'da bölücü terör örgütü mensuplarının faaliyetlerine yönelik alınan duyumların artması nedeniyle, Boylu ve Leylek köyü bölgelerinde yaşayan halkın huzur ve güvenliği, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, söz konusu bölgelerde faaliyet yürüten teröristlerin etkisiz hale getirilmesi ve işbirlikçilerinin yakalanması,teröristler tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depoların bulunarak tahrip edilmesi, şüpheli görülen şahısların ikametgahlarında Cumhuriyet Savcılığı ile koordineli şekilde arama yapılması maksatlarıyla operasyon faaliyeti yapılacaktır. Valiliğimiz öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla emniyet ve asayiş temin etmek için her türlü tedbiri almaktadır."

Açıklamada, "Bu tedbirler kapsamında 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu 11. Maddesi gereğince, Varto'nun Boylu ve Leylek köyünde 29 Ağustos saat 21.00 ile 4 Eylül saat 21.00 tarihleri arasında ikamet eden vatandaşlar dışında, söz konusu bölgeye giriş çıkış, ruhsatlı olsa dahi her türlü silah ve merminin taşınması ve bulundurulması, hayvan sürülerinin giriş çıkışı ve hayvanların otlatılması ile bölgeye giriş çıkış için kullanılan karayolları da çift taraflı olarak araç ve yaya geçişlerine yasaklanmıştır" denildi.

Özel güvenlik bölgesi ilan edilen alanlarla ilgili detaylı bilgiye Valiliğin internet sitesinden ulaşılabilecek.

Kaynak: AA