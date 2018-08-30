Tuzla'da atık deposunda yangın

Tuzla Organize Sanayi Bölgesi 7. Cadde'de bulunan bir fabrikaya ait yaklaşık 5 bin metrekarelik alana sahip katı atık deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın 2 saatlik çalışma sonucu söndürüldü

Kısa sürede büyüyen ve deponun tamamını saran alevleri söndürmek için çevre ilçelerdeki itfaiye komuta merkezlerinden yardım istendi.

Yapılan çalışmalar sonucu yaklaşık 2 saat süren yangın kontrol altına alındı.

Maddi hasarın oluştuğu yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA