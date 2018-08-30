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Edremit'te sazlık yangını

Balıkesir'in Edremit ilçesinde başlayan sazlık yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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Edremitte sazlık yangını

Edremit'te henüz bilinmeyen bir nedenle sazlık alanda yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait 4 itfaiye aracıyla yangına müdahale edilmeye başlandı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, yazlık konutların bulunduğu bölgenin yakınlarına kadar ulaştı.

Jandarma ekipleri, Zeytinli Rock Festivali nedeniyle oluşan yoğun araç trafiğini Burhaniye-Edremit arasındaki sahil yolundan kontrollü olarak sağlıyor.

İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: balıkesir, sazlık yangını
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