Edremit'te sazlık yangını

Edremit'te henüz bilinmeyen bir nedenle sazlık alanda yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait 4 itfaiye aracıyla yangına müdahale edilmeye başlandı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, yazlık konutların bulunduğu bölgenin yakınlarına kadar ulaştı.

Jandarma ekipleri, Zeytinli Rock Festivali nedeniyle oluşan yoğun araç trafiğini Burhaniye-Edremit arasındaki sahil yolundan kontrollü olarak sağlıyor.

İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Kaynak: AA