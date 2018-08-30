Yangını söndüren vatandaşlara arı saldırdı

Tosya'da Mehmet Çiftçi’ye ait ahşap binada ve arı kovanlarının bulunduğu alanda yangın meydana geldi. Yangına ilk önce köylüler müdahale ederken çok sayıda arı kovanı yandı. Söndürme çalışmasına katılan vatandaşlar hem yangın ile hem de kovanlardan çıkan arıların saldırısı ile mücadele etti.

Köylüler, köy merkezinde bulunan 3 adet yangın söndürme tankerleri ile yangına müdahale ederken, olay yerine gelen Tosya Belediyesi İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı. Yangın çevre binalara sıçramadan yapılan başarılı çalışmayla söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA