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Türkiye
AA 09.01.2025 06:37

Muşlu aileler "evlat nöbeti"ni sürdürdü

Muş'ta çocuklarını terör örgütü PKK'dan kurtarmak isteyen aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerini devam ettirdi.

Muşlu aileler "evlat nöbeti"ni sürdürdü
[Fotograf: AA]

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren Muşlu aileler, DEM Parti ve terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Eylemde evlatlarının fotoğrafını taşıyan anne ve babalar, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı.

Anne Şahinaz Özcan, gazetecilere, oğlunun 8 yıl önce kaçırıldığını söyledi.

Oğlundan hiç haber alamadığını belirten Özcan, "Oğlum sağ mı ölü mü onu bile bilmiyorum. Oğlumu terör örgütü PKK'dan istiyorum. Benim çocuğum nerede? Milletin çocuklarını götürüyorlar, aileleri perişan ediyorlar. Allah onları kahretsin. Yeter artık. Oğlum, gel teslim ol." dedi.

Baba Mahmut Yılmaz ise "Oğlum dön, bunun sonu yok. Sizi kandırıyorlar. Türkiye hepimize yeter. Türkiye şefkat elini herkese uzatır. Türkiye kimseyle düşman değil. Teslim olan gençlere çok iyi davranıyorlar." ifadelerini kullandı.

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