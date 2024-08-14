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Türkiye
AA 14.08.2024 12:45

Muşlu aileler evlat nöbetini sürdürdü

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

Muşlu aileler evlat nöbetini sürdürdü
[Fotograf: AA]

Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler, "Evlat nöbetindeyiz", "Anneler direniyor" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı.

Anne ve babalar, eylem boyunca fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına "teslim ol" çağrısından bulundu.

"DEM Parti ve PKK'dan oğlumu istiyorum"

Anne Şahinaz Özcan, gazetecilere, eylemlerini sürdürmeye kararlı olduklarını söyledi.

Özcan, "DEM Parti ve PKK'dan çocuğumu istiyorum. Atilla, sesimi duyuyorsan çık gel ve devlete teslim ol. 40 yıldır DEM Parti ve PKK'nın hali budur. Milletin çocuklarını kandırıp götürüyorlar. DEM Parti ve PKK'dan oğlumu istiyorum." dedi.

8 yıldır çocuğundan haber alamadığını belirten Alaattin Koçhan ise "Oğlum neredeysen bir haber ver veya gel. Senin orada ne işin var? Sen gelene kadar eylemimizi burada sürdüreceğiz." diye konuştu.

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