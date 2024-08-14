Açık 33.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 14.08.2024 12:28

Bolu Dağı'nda freni boşalan tır 7 kilometre sonra durabildi: 1 yaralı

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde freni tutmayan tırın taksiye çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Freni boşalan tırın ters yönden ilerleyişi kameralara yansıdı.

Bolu'dan İstanbul istikametine seyreden A.M. idaresindeki işlenmiş tavuk yüklü tırın freni Bolu Dağı inişi Taşaltı mevkisinde boşaldı.

Tırın kontrolünü kaybeden sürücü, önündeki T.C. yönetimindeki taksiye çarptıktan sonra İstanbul istikametinde trafiğin yoğun olmasından dolayı karşı şeride manevra yaptı.

Ters istikamette bariyerlere sürterek tırın hızını düşürmeye çalışan A.M, yaklaşık 7 kilometre sonra Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi Safranbolu mevkisinde aracını durdurabildi.

Bolu Dağı'nda freni boşalan tır 7 kilometre sonra durabildi: 1 yaralı

Aracından inen sürücü, balatalardan duman çıktığını görünce çevredekilerin de yardımıyla polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen ekipler, tırın balatalarında çıkan yangını kısa sürede söndürdü.

Öte yandan, tırın çarptığı takside yaralanan İ.K, ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

ETİKETLER
Bolu Trafik Kazası
Sıradaki Haber
İstanbul'da Basra sıcakları hakim
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:46
ASELSAN'dan 32 milyon euroluk anlaşma
15:36
2 milletvekili ve 13 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
15:07
Katil İsrail askerleri Gazze'nin Refah kentinde 2 Sivil Savunma mensubunu öldürdü
14:59
İzmir'de terör operasyonu: 15 şüpheli gözaltı
14:57
Hakan Fidan Türkmenistanlı mevkidaşı ile görüştü
14:58
Teröristlerin kullandığı yaşam malzemeleri imha edildi
Çocukluk hayalinin peşinden giden müezzin ressam 2 sergi açtı
Çocukluk hayalinin peşinden giden müezzin ressam 2 sergi açtı
FOTO FOKUS
Emine Erdoğan'dan 23. yıl mesajı
Emine Erdoğan'dan 23. yıl mesajı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ