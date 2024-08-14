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Türkiye
TRT Haber 14.08.2024 12:03

Emeklilere ücretsiz halk plajı hizmeti

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Emekliler Yılı kapsamında, girişleri ücretsiz olan halk plajlarında, şezlong ve şemsiyelerin de emeklilere ücretsiz sunulacağını duyurdu.

Emeklilere ücretsiz halk plajı hizmeti

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Emekliler Yılı kapsamında, girişleri ücretsiz olan halk plajlarında, şezlong ve şemsiyelerin de emeklilere ücretsiz sunulacağını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabındaki açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Emeklilerimiz için yeni bir müjde. Emekliler Yılı kapsamında halk plajlarımızda emeklilerimize özel yeni bir hizmet sunuyoruz. Halihazırda girişleri ücretsiz olan halk plajlarımızda artık şezlong ve şemsiye de emeklilerimize ücretsiz olarak sunulacak."

 

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