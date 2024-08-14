Edirne’de 600 çil keklik doğaya bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nce Afyonkarahisar'da bulunan keklik üretim merkezinden 600 çil keklik getirildi.

Enez Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Kerim Yapça ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, 600 çil kekliği doğaya bıraktı.

Salınan çil kekliklerin hem süne hem de çekirgeyle mücadelede önemli bir yer tuttuğu aynı zamanda da biyolojik mücadelede farkındalık sağlayarak kimyasal yöntemlerin azalmasına yardımcı olacağı kaydedildi.