Açık 32.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 14.08.2024 12:30

Edirne’de 600 çil keklik doğaya bırakıldı

Edirne'nin Enez ilçesinde keklik popülasyonunu artırmak amacıyla 600 çil keklik doğaya salındı.

Edirne’de 600 çil keklik doğaya bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nce Afyonkarahisar'da bulunan keklik üretim merkezinden 600 çil keklik getirildi.

Enez Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Kerim Yapça ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, 600 çil kekliği doğaya bıraktı.

Salınan çil kekliklerin hem süne hem de çekirgeyle mücadelede önemli bir yer tuttuğu aynı zamanda da biyolojik mücadelede farkındalık sağlayarak kimyasal yöntemlerin azalmasına yardımcı olacağı kaydedildi.

ETİKETLER
Edirne Milli Parklar
Sıradaki Haber
İstanbul'da Basra sıcakları hakim
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:51
Çanakkale'de tarım arazisinde yangın
12:46
Binada gizli ayıp iddiasıyla müteahhit firmaya dava açan ev sahipleri tazminat kazandı
12:47
Muşlu aileler evlat nöbetini sürdürdü
12:37
Soykırımcı İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 39 bin 965'e çıktı
12:30
İngiltere'de Müslüman otobüs şoförüne tükürüp hakaret eden kişiye 10 ay hapis cezası
12:27
İstanbul'da Basra sıcakları hakim
Acıgöllü "kaplumbağa terbiyecisi" cami bahçesindeki 30 kaplumbağayı besliyor
Acıgöllü "kaplumbağa terbiyecisi" cami bahçesindeki 30 kaplumbağayı besliyor
FOTO FOKUS
Alo 144 hattını cevaplayan Bakan Göktaş bir gencin nikahına katılma sözü verdi
Alo 144 hattını cevaplayan Bakan Göktaş bir gencin nikahına katılma sözü verdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ