Çok Bulutlu 16.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 22.04.2024 11:15

Muş Ovası lalelerle kırmızıya boyandı

Muş'ta ömrü ortalama 3 hafta olan Muş Lalesi'nin açmasıyla, Muş Ovası kırmızıya büründü.

Muş Ovası lalelerle kırmızıya boyandı

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından 2015'te "Muş 1071" ismiyle tescillenen laleler, Muş Ovası'nı renklendirdi.

Lalelerin açtığı bölgeye gelen fotoğraf tutkunları ile vatandaşlar, ortalama 3 hafta ömrü olan laleleri fotoğraf makinesi ve cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ovada açan ve endemik bir tür olan lalelerin kente ayrı bir güzellik kattığını ifade eden kent sakinlerinden Murat Kaymaz, şöyle konuştu:

"Her yıl farklı illerden birçok kişi bu güzelliği görmek için şehrimizi ziyaret ediyor. Şehrimize gelen misafirlerimizin Muş Lalesi'nin korunması konusunda duyarlı olmalarını istiyoruz. Karlar eridikten sonra güzel bir görüntü oluşturan ve ovamızı süsleyen lalelerin kısa bir ömrü var. Biz de gelip bu görsel şöleni görüntülemeye çalışıyoruz."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

ETİKETLER
Muş Tarım ve Orman Bakanlığı
Sıradaki Haber
İstanbul'da yağış barajları doldurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:20
İstanbul'da yağış barajları doldurdu
11:32
İş ve ekonomi dünyası Sapanca'da buluşacak
11:09
İstanbul'daki havalimanlarının yolcu sayısı yüzde 13 arttı
11:08
AVM Perakende Ciro Endeksi şubatta arttı
11:01
Batı ve iç kesimlerde toz taşınımı ve fırtına uyarısı
11:00
İsrail Askeri İstihbarat Şefi Aharon Haliva istifa etti
Nasır Hastanesi'nin yeniden faaliyete geçirilmesi için çalışmalar devam ediyor
Nasır Hastanesi'nin yeniden faaliyete geçirilmesi için çalışmalar devam ediyor
FOTO FOKUS
Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için kamu spotu hazırlandı
Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için kamu spotu hazırlandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ