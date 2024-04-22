Muş Ovası lalelerle kırmızıya boyandı

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından 2015'te "Muş 1071" ismiyle tescillenen laleler, Muş Ovası'nı renklendirdi.

Lalelerin açtığı bölgeye gelen fotoğraf tutkunları ile vatandaşlar, ortalama 3 hafta ömrü olan laleleri fotoğraf makinesi ve cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı.

[Fotoğraf: AA]

Ovada açan ve endemik bir tür olan lalelerin kente ayrı bir güzellik kattığını ifade eden kent sakinlerinden Murat Kaymaz, şöyle konuştu:

"Her yıl farklı illerden birçok kişi bu güzelliği görmek için şehrimizi ziyaret ediyor. Şehrimize gelen misafirlerimizin Muş Lalesi'nin korunması konusunda duyarlı olmalarını istiyoruz. Karlar eridikten sonra güzel bir görüntü oluşturan ve ovamızı süsleyen lalelerin kısa bir ömrü var. Biz de gelip bu görsel şöleni görüntülemeye çalışıyoruz."