İstanbul'da yağış barajları doldurdu

İstanbul'da cumartesi günü etkili olan sağanak, barajları doldurdu.

Barajlardaki doluluk oranı yüzde 83.1'e yükseldi. Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 92,4 ile Ömerli Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 61,18'le Sazlıdere Barajı oldu.

Su seviyesi inişli çıkışlı olan Alibey Barajı'nın doluluk oranı yüzde 67,56 oldu. Su seviyesinin yükselmesiyle birlikte Moğlova Kemeri'nin ayaklarının bir kısmının kapandığı görüldü.

İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarındaki doluluk oranları ise şöyle:vBüyükçekmece: 77.16 Sazlıdere: 61.18 Istarancalar: 87.29 Kazandere: 73.59 Pabuçdere: 72.03 Ömerli: 92.4 Darlık: 85.28 Elmalı: 89.62 Terkos: 90.53 Alibey: 67.56.