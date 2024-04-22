Batı ve iç kesimlerde toz taşınımı ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son tahminlere göre, yarın ve çarşamba günü Afrika üzerinden toz taşınımı gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Yarın, Marmara ile Ege'nin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esecek rüzgarla birlikte yer yer toz savrulması da bekleniyor.​​​​​​​

Çarşamba günü ise İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Orta ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden fırtına şeklinde esecek rüzgarla birlikte toz taşınımı etkili olacak.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artarak mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin edilirken hafta ortasında sıcaklık değerlerinin Ankara'da 32, İzmir'de 28, İstanbul'da 21, Antalya'da 27, Adana'da 36, Diyarbakır'da 30 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

