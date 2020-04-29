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Munzur çayında kaybolan askerin cansız bedeni 44 gün sonra bulundu
[Fotoğraf: TRT Haber]
Tunceli'de 17 Mart'a Munzur Çayı'ndaki tatbikatta botun devrilmesiyle akıntıya kapılarak kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in cansız bedenine ulaşıldı.
Tunceli'de, 17 Mart'ta JAK timlerinin Munzur Çayı'nın Anafatma mevkisindeki görevleri öncesi yaptıkları tatbikatta botun devrilmesiyle suya düşen arama kurtarma timindeki 4 askeri personelden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulmuş, Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş akıntıya kapılarak kaybolmuştu.
Arama kurtarma çalışmalarının 44. gününde Güneş, düştüğü Anafatma mevkinden 15 kilometre ileride bulundu.
Etiketler: Tunceli munzur çayı jandarma Uzman Çavuş Yılmaz GüneşSon Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 11:05
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