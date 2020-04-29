İçişleri Bakanlığı, 31 ilde uygulanacak 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında uyulması gereken kuralları içeren bir genelge yayınladı.

1 Mayıs'ta marketler açık mı?

1 Mayıs Cuma günü market, bakkal ve manavlar saat 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Su ve tüp satıcıları ile restoranlar, tatlıcılar ve fırıncılar sokağa çıkma kısıtlaması süresince evlere servis yapabilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar için ise toplu taşım araçları faaliyetlerine devam edecek.

Kısıtlamayı ihlal edenler idari para cezasına çarptırılacak.

Marketler yarın 08.00'den 23.00'e kadar açık

Genelgeye göre 30 Nisan'da market, bakkal ve manavlar saat 08.00'den 23.00'e kadar açık olacak.

Marketlerin rutin çalışma saatleri

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, koronavisür tedbirleri kapsamında il ve ilçelerdeki küçük, büyük tüm marketler en fazla 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verebilecek.

Marketlerde sıkı tedbir

İl/ilçelerde tüm marketler 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet verecek.

Market içindeki en fazla müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın (depolar, idari bürolar vb. hariç) onda biri kadar olacak. Örneğin marketin müşterilerin hizmetine sunulan alanı 100 metrekare ise aynı anda içeride en fazla 10 müşteri olması gerekecek.

Tüm marketler, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asarak ilan edecek.

İçeride belirlenen sayıda müşteri bulunması için gerekli tedbirleri alacak. Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içerden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak.

Marketler aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilerin en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatacaklar, market girişinde görülecek şekilde bu hususu belirten afiş asılacak.