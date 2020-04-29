Amerikan uzay taşımacılığı ve uydu şirketi SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere inşa edilmiş bir uydu takım yıldızı olan Starlink, Mardin'in Mazıdağı ilçesinde görüldü.

Uydu serisinin görüntüleri, bir vatandaşın kameralarına yansıdı.