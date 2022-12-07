Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba 19:00Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Muğla’ya kuvvetli sağanak uyarısı
Meteoroloji, Muğla’nın Bodrum, Marmaris, Datça ve Fethiye ilçeleri için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden sonra Muğla’nın kıyı kesimlerinde Bodrum, Datça, Marmaris, Ortaca, Dalaman ve Fethiye’de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.
Etiketler: Hava Durumu Meteoroloji Muğla Sağanak Yağış
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