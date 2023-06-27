Açık 20.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 27.06.2023 00:12

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 5 gözaltı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 5 gözaltı

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında operasyon düzenleyen ekipler, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheliyi gözaltına aldı. 12 kişi hakkında ise "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan işlem yapıldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

ETİKETLER
Muğla Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Ağrı'da otobüs ile kamyonet çarpıştı: 13 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:30
Malatya'da yük treniyle minibüs çarpıştı: 2 yaralı
00:16
Putin, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile Rusya'daki isyanı görüştü
23:58
Ağrı'da otobüs ile kamyonet çarpıştı: 13 yaralı
23:47
Beyaz Saray: Wagner isyanının sonuçlarının ne olacağını bilmek için çok erken
23:44
Bakan Yerlikaya Türkiye-İran sınırındaki güvenlik duvarı çalışmalarını inceledi
23:37
Kars'ta dolu etkili oldu
Ankara'da sıcak hava
Ankara'da sıcak hava
FOTO FOKUS
Çekmeköy'de evde doğal gaz patlaması
Çekmeköy'de evde doğal gaz patlaması
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ