Ağrı'da otobüs ile kamyonet çarpıştı: 13 yaralı

Ağrı-Erzurum kara yolu Yayladüzü beldesi mevkiinde, Y.A'nın kullandığı otobüs, tali yola dönüş yapan Abdurrahman A. idaresindeki kamyonete arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada kamyonet sürücüsü ile araçtaki Yeter A, Hamza A, Bahar A, Rabia Nur A, Fatma Nur A, Alican A, Şahin A, Zehra A, Edanur C, Hiranur C, Türkan C. ile otobüste bulunan Recep Ç. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Eleşkirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kamyonet sürücüsü Abdurrahman A. ile Yeter A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.