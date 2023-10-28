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Türkiye
DHA 28.10.2023 16:43

Muğla'da trafik kazası: 5 ölü, 1 ağır yaralı

Muğla'nın Ula ilçesinde tali yoldan kavşağa kontrolsüz çıktığı belirtilen otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada, 1'i çocuk, 5 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Muğla'da trafik kazası: 5 ölü, 1 ağır yaralı
[Fotograf: DHA]

Ula'nın Gökova mevkisinde meydana gelen kazada, Fethiye'den Muğla yönüne giden Altan Özkan'ın kullandığı minibüs ile tali yoldan kontrolsüz kavşağa çıkan Hörü Bekmezci'nin kullandığı otomobil çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Hörü Bekmezci ile yanındaki Gönül Akdeniz, 3 yaşındaki Alp Akdeniz ve Hatice Geriz hayatını kaybetti, Hacer Demirci ile minibüsün sürücüsü Altan Özkan, yaralandı.

Muğla'da trafik kazası: 5 ölü, 1 ağır yaralı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Özkan ve Demirci, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Hacer Demirci de kurtarılamadı. Altan Özkan’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazada ölen 5 kişinin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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