Muğla'da trafik kazası: 5 ölü, 1 ağır yaralı

Ula'nın Gökova mevkisinde meydana gelen kazada, Fethiye'den Muğla yönüne giden Altan Özkan'ın kullandığı minibüs ile tali yoldan kontrolsüz kavşağa çıkan Hörü Bekmezci'nin kullandığı otomobil çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Hörü Bekmezci ile yanındaki Gönül Akdeniz, 3 yaşındaki Alp Akdeniz ve Hatice Geriz hayatını kaybetti, Hacer Demirci ile minibüsün sürücüsü Altan Özkan, yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Özkan ve Demirci, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Hacer Demirci de kurtarılamadı. Altan Özkan’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazada ölen 5 kişinin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.