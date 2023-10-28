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Türkiye
AA 28.10.2023 15:09

Denizli'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Denizli'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü
[Fotograf: AA]

30 yaşındaki Ahmet Yesevi Kızıltaş idaresindeki otomobil, Zeytinköy Mahallesi Acıpayam Bulvarı'nda hareket halindeki M.P. yönetimindeki tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle tırın dorsesindeki arka lastikler yerinden koptu.

Denizli'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Sağlık ekipleri sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla hurdaya dönen otomobilde sıkıştığı yerden çıkartılan Kızıltaş'ın cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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