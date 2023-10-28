Parçalı Bulutlu 21.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 28.10.2023 14:37

Uyuduğu kanepeye araba çarptı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, kaldırımda kanepede uyuyan bir kişi, kontrolden çıkan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Şehit Jandarma Er Mustafa Göksal Caddesi'nde, sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak önce yoldaki bir tabelaya ardından da kaldırımdaki bir fırının önüne konulan kanepeye çarptı. Duramayan otomobil daha sonra sözkonusu fırına vurdu.

Olay sırasında kanepede uzanan Cengiz Adlı (24) ile kaldırımda yürüyen bir kişi, son anda kaçarak kurtuldu.

"Olayın şokundaydım"

Cadde üzerindeki fırında çalışan Cengiz Adlı, verilmiş sadakası olduğunu belirtti.

Olay günü başının ağrıması nedeniyle çalıştığı fırının yanındaki mobilyacıya ait kanepeye uzandığını anlatan Adlı, "Başım ağrıyordu, biraz dinleneyim dedim. İş yerimizin yanında bulunan kanepenin üzerinde uykuya dalmıştım. Bir otomobil direk üzerime geldi. Otomobil ilk tabelaya çarptı, o anda kalktım. Son anda kurtuldum. Olayın şokundaydım. Olayı videoyu izledikten sonra anladım." diye konuştu.

Sürücünün olay yerinden kaçtığını belirten Adlı, kaza nedeniyle iş yerinin camlarının ve kaldırımdaki kanepenin kırıldığını kaydetti.

ETİKETLER
Adana Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Kayseri'de fabrika yangını
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:15
Gazze Sivil Savunma Birimi: İsrail cuma gecesi Gazze'de yüzlerce binayı yerle bir etti
15:11
Denizli'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü
14:50
Cumhuriyetle yaşıt Harun dede: Elinden bayrağı, dilinden vatan sevgisi eksik olmuyor
14:45
Musk'tan 'Gazze' için internet kararı
14:31
Kassam Tugayları: İsrail'in Zikim Askeri Üssü'nü roketlerle bombaladık
14:26
İsrail'in saldırılarında 7 bin 703 Filistinli hayatını kaybetti
100. yıla özel giydirme görseliyle kaplanan YHT ilk seferine Ankara'dan başladı
100. yıla özel giydirme görseliyle kaplanan YHT ilk seferine Ankara'dan başladı
FOTO FOKUS
Gazze Sivil Savunma Birimi: İsrail cuma gecesi Gazze'de yüzlerce binayı yerle bir etti
Gazze Sivil Savunma Birimi: İsrail cuma gecesi Gazze'de yüzlerce binayı yerle bir etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ