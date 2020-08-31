Haber Giriş: Kaynak: AA
Muğla'da tedbirlere uymayan 11 işletme mühürlendi
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerine uymadığı tespit edilen 11 işletmenin faaliyetleri durduruldu.
Bodrum Kaymakamlığı koordinesinde Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi ekipleri, COVID-19 tedbirleri kapsamında ilçede denetimlerini sürdürüyor.
Yapılan denetimlerdeki işlemlerin sonucuna göre, 1 işletme 1 gün, 4 işletme 4'er gün, 2 işletme 15'er gün süreyle, 4 işletme de süresiz kapatıldı.
Fiziki mesafeye uyulmadığı, ruhsata aykırı faaliyet gösterildiği, salgın yönetimi ve çalışma rehberi kurallarına aykırı davranılmasıyla ilgili değişik maddelerden işlem yapılan, Çarşı ve Gümbet Mahallesi'ndeki 11 işletmeyi zabıta ekipleri mühürledi.
Etiketler: Muğla koronavirüs denetimleri koronavirüs Bodrum BelediyesiSon Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 21:54
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